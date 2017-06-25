Kılıçdaroğlu bayramın ilk günü 11 kilometre yürüdü

gününde bayramlaşma ziyaretleri nedeniyle 11 kilometre yürüyebildi.

Ankara’dan başlattığı yürüyüşe Bolu’da devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı’nın ilk günü olması nedeniyle yürüyüşüne ara vererek bir dizi ziyaretlerde bulundu. Ziyaretlerin ardından saat 16.00 sıralarında D-100 Karayolu üzerinde bulunan tır parkından yürümeye başlayan Kılıçdaroğlu, 11 kilometre yürüyerek bayramın ilk günkü adalet yürüyüşünü sonlandırdı. Kılıçdaroğlu’nun yürüyüş güzergahı boyunca bazı vatandaşlar alkış ve kornalarla destek verirken bazı vatandaşlar ise yürüyüşü protesto etti.

Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu’nun başlattığı yürüyüşe tepki göstermek için Ankara istikametine yürüyerek Kemal Kılıçdaroğlu ile karşılaşmak isteyen fakat polisler tarafından izin verilmeyen Adalet Karadayı isimli vatandaş protestosundan vazgeçmedi. Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin yürüyüş güzergahında olan bir apartmanın ikinci katına, “Sayın genel başkan biz teröristlere adalet değil idam istiyoruz” yazılı pankart açan Adalet Karadayı Rabia işareti yaparak, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganı attı.