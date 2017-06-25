Kılıçdaroğlu, Bolu’da bayram ziyaretlerinde bulundu

Kılıçdaroğlu, ziyaretlerinde çocuklara bayram harçlığı verdi.

Ankara’dan başlattığı ’Adalet Yürüyüşü’ne Bolu’da devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı’nın ilk günü olması nedeniyle yürüyüşüne ara vererek bir dizi ziyaretlerde bulundu. Karacaağaç mevkii D-100 Karayolu üzerinde bulunan tır parkında konaklayan Kılıçdaroğlu, bayram ziyaretlerine ilk olarak, 1984 yılında Şemdinli’de şehit olan İsmail Şeremet’in ailesi ile başladı. Çaydurt mevkiinde bulunan aileyi bir grup partili ile ziyaret eden Kılıçdaroğlu, şehit İsmail Şeremet’in mezarı başında dua okuduktan sonra ailenin yaşadığı eve gitti. Burada bir süre kalan Kılıçdaroğlu, daha sonra 15 Temmuz hain darbe girişiminde İstanbul’da şehit edilen polis memuru Ozan Özen’in ailesini ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, şehit polis memuru Ozan Özen’in Sümer Mahallesi’nde yaşayan ailesini ziyaret ettikten sonra kendisiyle bayramlaşmak isteyen çocuklara bayram harçlığı verdi.

Ziyaretlerine Bolu’nun hayırsever iş adamı merhum İzzet Baysal’ın Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kampüsünde bulunan Anıt Mezarı ile devam eden Kılıçdaroğlu, burada da dua ettikten sonra anı defterine duygularını yazarak ayrıldı.

Son olarak İzzet Baysal Huzurevi’nde bulunan yaşlıları ziyaret eden Kılıçdaroğlu yürüyüş için tekrar Karacaağaç mevkiiden bulunan tır parkına geldi.