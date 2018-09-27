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Kılıçdaroğlu, Bolu'da partililer tarafından karşılandı

BOLU (İHA) – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çalışma ve Değerlendirme toplantısı için geldiği Bolu’da, partililer tarafından karşılandı.

BOLU (İHA) – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çalışma ve Değerlendirme toplantısı için geldiği Bolu'da, partililer tarafından karşılandı.


CHP, TBMM Grubu'nun 27'nci Dönem 1'inci Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı dolayısıyla Bolu Abant Tabiat Parkı'nda 3 gün boyunca kamp yapacak. Toplantı için eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Bolu'ya gelen Kılıçdaroğlu, tabiat parkı girişinde kalabalık bir partili grubu tarafından karşılandı. Aracından inen Kılıçdaroğlu, partililerle tek tek selamlaştıktan sonra toplantının yapılacağı otele geçti.


CHP, TBMM Grubu'nun 27'nci Dönem 1'inci Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı, yarın Kılıçdaroğlu'nun basına açık sunumuyla başlayacak, 30 Eylül Pazar günü basın sunumuyla son bulacak.

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