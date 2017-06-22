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22 Haziran 2017 13:51

Kılıçdaroğlu’na rabia işaretli karşılama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adalet yürüyüşünün 8.

Kılıçdaroğlu’na rabia işaretli karşılama

22 Haziran 2017 13:51

Gününde Bolu’nun Gerede ilçesinde vatandaşlar tarafından rabia işareti yapılarak karşılandı.


CHP Genel Başkanı Keamal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı ’Adalet Yürüyüşü’nün 8’inci gününde Bolu’nun Gerede ilçesi güzergahında yürümeye devam ediyor. Gerede Organize Sanayi Bölgesi’nde verdiği molanın ardından yürüyüşüne kaldığı yerden devam eden Kılıçdaroğlu, yürüyüş güzergahı üzerinde bulunan vatandaşlar tarafından rabia işareti ile karşılandı. Kalabalık bir grup halinde Kılıçdaroğlu’nun yürüyüş yolunda toplanan grup rabia işareti yaparak, “şehitler için yürüyün” diye bağırdılar.


Yürüyüş güzergahında bulunan bir apartmandan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının bulunduğu dev pankart sallandırıldı.


Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşü geniş güvenlik önlemi altında devam ediyor.




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