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24 Haziran 2017 17:06

Kılıçdaroğlu’nu selamlamak için durdu, üç araçlı zincirlemeli trafik kazası yaşandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Bolu’da sürdürdüğü adalet yürüyüşü sırasında maddi hasarlı zincirleme trafik kazası yaşandı.

Kılıçdaroğlu’nu selamlamak için durdu, üç araçlı zincirlemeli trafik kazası yaşandı

24 Haziran 2017 17:06

Bir sürücü bölünmüş yolda Kılıçdaroğlu’nu selamlamak isterken durdu. Bu sırada yolda ilerleyen iki araç sürücüsü kontrolü kaybedince üç araç birbirine çarptı.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara Güvenpark’tan başlattığı adalet yürüyüşü Bolu’da devam ediyor. Yürüyüşün 10. Gününde sabah saatlerinde 8 kilometre yol giden Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, öğleden sonra da 7 kilometrelik ikinci etap yürüyüşüne başladı.


Bolu girişine 10 kilometre kala devam eden yürüyüş sırasında ilginç anlar da yaşandı. Bölünmüş yolun diğer yarısındaki bir sürücü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu selamlamak isteyerek durdu. Bu sırada diğer araç sürücüleri duran araca çarptı. Üç araçta da maddi hasar meydana geldi. Kısa süreli tartışma yaşayan sürücülerine, yürüyüşte görevli trafik polisi müdahale etti.


Adalet yürüyüşü sırasında bir kadın koruma polisi de sağlık problemi nedeniyle özel araçla bölgeden uzaklaştırıldı. Güzergahı kullanan bir araçtaki yolcular, Kılıçdaroğlu’nu görüntülemek için araçtan sarktı. Tehlikeli anların yaşandığı yürüyüşte yürekler ağza geldi.




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