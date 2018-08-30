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30 Ağustos 2018 13:07

Komandolar şehir merkezini inletti

Bolu’da 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen resmi geçit töreninde 2.

Komandolar şehir merkezini inletti

30 Ağustos 2018 13:07

Komando Tugayına bağlı komandolar alkışlar arasında yürüdü.


Bolu’da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Anıt Park’ta çelenk sunma töreniyle başlayan etkinlikler, Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen resmi geçit töreniyle devam etti.


Geçit töreninde Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığına bağlı komandoların yürüyüşü, töreni izleyen vatandaşlar tarafından dakikalarca alkışlandı. Törene, Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Metin Eştürk, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.




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