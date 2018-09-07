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07 Eylül 2018 13:05

Kontrolden çıkan otomobil, otobüs yazıhanesine çarptı: 5 yaralı

Bolu’da D-100 yolunda kontrolden çıkan otomobilin otobüs yazıhanesine çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil, otobüs yazıhanesine çarptı: 5 yaralı

07 Eylül 2018 13:05


Kaza, dün gece saatlerinde D-100 karayolunun Beşkavaklar Mahallesi 4518 Sokak mevkinde meydana geldi. Karayolunda İstanbul istikametine seyir halinde olan İlker Öztürk idaresindeki 14 EM 740 plakalı otomobil, dönüş yaptığı sırada kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan otobüs yazıhanesine çarptı. Bu sırada kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar tarafından 112 acil yardım ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince otomobilde bulunan vatandaşların ilk kontrolü yapıldı. Kazada otomobil sürücüsüyle birlikte araçta bulunan Asya Öztürk (1), Ayşegül Soydan (18), Neşe Öztürk (16), Azra Eylül Soydan (3) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. Kazada otomobil kullanılmaz hale gelirken, yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.




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