Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Bolu'da, D-100 Karayolu üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nihat Özçelik idaresindeki 14 AAF 201 plakalı otomobil, D-100 Karayolu Ankara istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak defalarca takla attı. Bariyerlere çaparak durabilen ve hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Özçelik ve araçta bulunan yolcu İbrahim Birinci kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından yan duran otomobilden çıkarılarak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.