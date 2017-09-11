Köroğlu Çalıştayı’na 13 ülkeden 41 bilim insanı katılacak

Bolu Valililiği, Bolu Belediyesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAMER) ve Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü işbirliği ile Bolu’da 2 gün sürecek olan “Bolu’dan Türk Dünyası’na, Köroğlu Çalışmalarının Dünü, Bugünü, Yarını, Uluslararası Çalıştayı” düzenlenecek.

Düzenlenecek çalıştaya, Türk bilim insanlarının yanı sıra, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, İran, Gürcistan, Kırım (Rusya Federasyonu), Makedonya, Bulgaristan, ve Moldova’dan Köroğlu konusunda bilimsel çalışmaları olan akademisyenler katılacak. Almanya Bonn Üniversitesi’den Karl Reichel ile Çin’in Minzui Üniversitesi’nden Doç. Dr. Abdülhekim Mehmet de Bilim Kurulu’nda akademik çalışmalarıyla yer alacak.

Köroğlu’nu tüm dünyaya tanıtmanın tarihsel sorumlulukarı olduğunu ifade eden Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, “Köroğlu destanının, Bolu, Türkiye ve Türk Dünyası’nın sınırlarını aşarak, adalet arayışının uluslararası simgesi olarak ilerlediğini görmekten gurur duyuyoruz. Mücadelesi ve ozanlığı ile büyük bir kültürel zenginliğe sahip Köroğlu’nu, bilimsel çalışmalarla da tüm dünyaya, gelecek kuşaklara tanıtmak, bizim tarihsel bir sorumluluğumuz” dedi.

Köroğlu Parkı kurulacak

Bolu’da 90 bin metrekarelik bir alana Köroğlu Parkı kuracaklarını ve park içerisinde Bolu’nun heryerinden görülebilecek 25 metre boyunda Köroğlu heykeli dikileceğini söyleyen Başkan Yılmaz şunları kaydetti:

“Bu park içerisinde, Türk Cumhuriyetleri’nin her birinin birer köşesi olacak. Türk dünyasında Köroğlu efsanesinin geçtiği şehirlerle ‘Köroğlu Kardeşliği’ oluşturacağız. ‘Kardeş Kentler’ işbirliği ile kültür, ekonomi, turizm ve değerler köprüleri inşa etmeyi hedefliyoruz. Bunların yanı sıra, Park’ta kurulacak Köroğlu Müzesi’nde, Köroğlu efsanesine sahip ülkelerin dokümanları sergilenecek. Ayrıca, Köroğlu’nun UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne Türk Dünyası’nın Ortak Kahramanı olarak alınması için de çalışmalarımız sürüyor. Köroğlu’nu, dünyaya tanıtmanın, bizim, gelecek kuşaklara yönelik en büyük tarihsel sorumluluklarımızdan biri olduğuna inanıyorum.”