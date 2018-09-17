Bolu'da, bu yıl 6'ıncısı düzenlenen “Marka Şehir Bolu ve Uluslararası Köroğlu Festivali”, sevilen sanatçı Kubat'ın verdiği konseri ile sona erdi.

Bolu'da, bu yıl ünlü oyuncu Necati Şaşmaz ve Ampute Milli Takımı'nın festival ateşini yakmasıyla başlayan ve 3 gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam eden “Marka Şehir Bolu ve Uluslararası Köroğlu Festivali”, Kubat konseriyle sona erdi.

Konserin sonunda Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Kubat'a teşekkür plaketi ve Türk bayrağı tablosu hediye etti.

Başkan Yılmaz yaptığı konuşmada, Bolu'nun daha yaşanabilir bir kent olması adına gece gündüz demeden çalıştıklarını anlatan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, festivalin de bu kapsamda düzenlendiğini söyledi.

Yılmaz, Köroğlu'nun hem Türkiye'nin hem de dünya üzerinde bulunan diğer Türk devletlerinin ortak değeri olduğuna dikkati çekti, bu nedenle festivalin uluslararası boyutta gerçekleştirildiğini belirtti.

Uluslararası Köroğlu Festivali'ne Türkiye'nin yanı sıra Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Kazakistan'ın da destek verdiğine değinen Yılmaz, kendilerinin yanında olan tüm Türk devletlerine de teşekkür etti.