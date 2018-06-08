Köroğlu Yazarlık Okulu kapanış töreni yapıldı

Türk dünyasının ortak kahramanı, ünlü halk ozanı Köroğlu adına Bolu Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bolu Belediyesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi iş birliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen “Köroğlu Yazarlık Okulu” projesi, Solmaz - Ahmet Baysal Öğretmenevi’nde düzenlenen kapanış programı ile sonlandı. Geleceğin yazar ve şairlerinin ortaya çıkartılması hedeflenen projenin kapanış programına Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güler Mert, yazarlar, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, “Böyle güzel ve yararlı bir projeye destek verdiğimiz için mutluyum. Önümüzdeki süreçte Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yapacağı eğitim ve çalışmalara Bolu Belediyesi olarak her türlü yardımı yapmaya hazırız. Bu projeye gönül veren tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Allah bu çalışmalarınızı daim eylesin. Bu akademi gelecekte dünya çapında bir sanatçı olmanıza yardımı olsun. Emeği geçenleri kutluyorum” dedi.

Bolu Valisi Aydın Baruş ise, “Biz geçmişimizden gerçekten çok büyük bir kültür mirası aldık ama ona layıkıyla sahip çıkamadık. 1890’lı yıllarda Türkçe’den İngilizce’ye çevrilerek yazılan bir sözlük yaklaşık 90 bin Türkçe kelimeyi içeriyordu. Bu sayı 20. Yüzyılda 15 binlere kadar düştü. İşte biz o eşsiz kelimelerimizi şimdi daha fazla genişletme çabasında olmamız lazım. Esas amacımız bu olmalı ve bunun için de çok okumamız, kültür mirasımızı oluşturan eserleri iyi anlamamız lazım. Sizlerin bu anlamda şuurlu olduğunuzu görmek bizleri mutlu etti. Kültürümüzün devamlılığının sağlanması açısından sizin gibi gençlere sahip olmak bizler için şanstır. Projeye değer katan değerli hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum. Projede emeği geçen Belediye ve Milli Eğitim yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Projeye katılarak değerli eserler ortaya koyan gençlerimizi de tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından, okulu tamamlayan 71 öğrenciye katılım belgeleri verilirken, projede emeği geçen yazarlar ve koordinatörlere de teşekkür belgeleri verildi.