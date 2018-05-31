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31 Mayıs 2018 18:00

Köylerindeki taş ocaklarına tepki olarak oy kullanmayacaklar

Bolu’nun Mudurnu İlçesi’ne bağlı Hüsamettindere Köyü’nde yaşayan vatandaşlar köylerine yakın bölgedeki taş ocaklarının kaldırılmamasına tepki olarak 24 Haziran’da oy kullanmayacaklarını söylediler.

Köylerindeki taş ocaklarına tepki olarak oy kullanmayacaklar

31 Mayıs 2018 18:00


Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Mudurnu İlçesi’ne bağlı Hüsamettindere Köyü’ne yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan alana 2012 yılından itibaren taş ocakları kurulmaya başlandı. Şu anda 3’Ü aktif 4 taş ocağı bulunan Hüsamettindere Köyü yakınlarındaki alanda yapılan çalışmalar nedeniyle köy halkı ocakların kaldırılmasını istiyor. Bölgede yüzlerce ağacın kesildiğini de belirten köylüler, taş ocağında çalışan kamyonların köylerinin yanından geçerken çıkardıkları tozdan sağlıklarının da etkilendiğini söylediler.


Konuyla ilgili konuşan Hüsamettindere Köyü Muhtarı Metin Gökdemir, “2012 den itibaren kurulan ocaklara bir sürü itirazımız oldu. İmza topladık, çeşitli nedenlerden; sağlığımız, hayvanlarımız, turizm yönünden boşa çıktı. Hiçbir sonuca varamadık. Ocakları iptal ettiremediğimiz gibi, ocakların açılması devam etti” dedi.


“Oy kullanmayacaklar”


Köylülerin oy kullanmayacakları yönündeki açıklamalarına da değinen Gökdemir, “Hatta köye sandık kurdurmayacağız diyorlar. Ama sandık kurdurmamak mümkün olmaz. O kanunsuz bir şey. Fakat oy kullanmak her vatandaşın hakkı. Bizim de vatandaşlık görevimiz ama devletin bize görevini yapmadığından bizim halkımız da vatandaşlık görevini yapmamaya karar vermiş durumda. Ocaklar iptal olmazsa oy kullanmayacaklar” şeklinde konuştu.


“Kimseye oy yok”


Köyde yaşayan İlker Kavi isimli vatandaş da hayvan sayılarının düştüğünü söyleyerek, “Bu kadar dağıtılır mı bir memleket? Ben 200-300 davar yapıyordum, 150’ye düşürdüm bu kayalar yüzünden. Tozdan mal da olmaz oldu. Seçimleri boykot edeceğiz. Bundan sonra hiç oy kullanmayacağız. Bundan sonra kimseye oy yok. Bir köye 5 ocak açılır mı? mahvettiler, dağıttılar bizi. Bu çamlar bize ebemizden, dedemizden miras kaldı. Bir günde dağıtmış geçmiş elin müteahhiti” ifadelerini kullandı.




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