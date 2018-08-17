Kurban Bayram öncesi trafik denetimi arttırıldı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve karayolları ekipleri, bayram tatilinin yaklaşmasıyla birlikte sürücülerin ulaşımda herhangi bir sorunla karşılaşmaması ve rahat bir şekilde seyahat edebilmeleri için denetimlere başladı. TEM Otoyolu Bolu Batı Gişeleri önünde şehir merkezine giren ve otoyola çıkan otomobil ve otobüslerde denetimlerde bulunan ekipler, aynı zamanda sürücülere kurallara uymaları konunda da uyarılarda bulundu.

“Ek tedbirler uygulayacağız”

Meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi amacıyla özellikle Kurban Bayramı tatili öncesi ve sonrasını kapsayacak şekilde ek trafik tedbirleri planlayarak uygulayacaklarını belirten Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu Müdür Yardımcısı Aydın Aksoy, “Trafik kazalarının önemli bir kısmı hız ihlali, hatalı sollama,yakın takip, yorgunluk, çalışma ve dinlenme ihlalleri, sabırsız sürücü davranışları gibi sürücü kusurlarından kaynaklanmaktadır. Bu sürücü kusurlarının yanı sıra sürücülerimizin emniyet kemeri takmaları gerek can kaybı gerek yaralanma oranlarında büyük etkiye sahiptir. Meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi amacıyla Kurban Bayramı öncesi ve sonrasını kapsayacak şekilde ek trafik tedbirlerini uygulayacağız” dedi.

“Büro personelimiz denetime dahil olmuş durumda”

Büro personelininde denetimlere fiili olarak katılacağına dikkat çeken Aksoy, “Büro hizmetlerinde çalışan ek personelimizin hepsi filen denetim hizmetlerine dahil olmuş durumda. Trafik ekiplerimizin kazaların yoğun olduğu güzergahlarda görünür olacak ve özellikle yakalanma duygusunun geliştirmesine yönelik olarak çalışacaklardır. Denetimlerde sürücü ve yolculara ekiplerimiz nezaket kuralları çerçevesinde bilgilendirme yapmak suretiyle işlemlerini en kısa sürede sona erdirecektir” diye konuştu.

“Otobüslerde bilgilendirme yapılacak”

Denetimler kapsamında sürücü ve yolculara karşı gerekli uyarılarında yapılacağını değinen Aksoy, “Sadece ihlali yapan sürücülerimiz değil diğer bütün araç sürücülerimiz de durdurulmak suretiyle yüz yüze iletişim kurularak emniyet kemeri takmaları, cep telefonu kullanmamaları, şerit gizleme ve yakın takip kurallarına uymaları ve güzergah üzerinde 2-3 saatlik sürüşlerinde 15 dakikalık mola vermek suretiyle konsantrasyonu arttırmaları konusunda bilgilendirme yapacağız. Terminal ve izin verilen yerler dışında şehirler arası otobüs kalkışına müsaade etmeyeceğiz. Ayrıca terminallere giriş çıkış yapan bütün otobüs şoförleri ve takoğrafları denetlenecek. Otobüslere personel çıkarılacak yolculara özellikle emniyet kemeri kullanmaları konusunda bilgilendirme yapılacak” şeklinde konuştu.

Ayrıca, TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde trafikte herhangi bir yoğunluk yaşanmazken, tatilcilerin akşam saatlerinde yoğunluk oluşturmaları bekleniyor.