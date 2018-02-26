Kurşunlanarak öldürülen aile son yolculuğuna uğurlandı

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Bolu’nun Seben ilçesi Çeltikdere Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seben ilçesi Çeltikdere köyünde amca çocukları oldukları öğrenilen Ayhan ile Zeki Büyüktopaç, yaşadıkları evlerin ortasındaki odunluk nedeniyle aralarında bulunan husumet tekrar alevlenerek kavgaya dönüştü.

Kavganın büyümesi üzerine Zeki Büyüktopaç’ın oğlu Onur Büyüktopaç yanındaki tüfekle, kuzeni Ayhan, eşi Emine, oğlu Taşkın ve kardeşi Zekiye Büyüktopaç’a arka arkaya ateş etti.

Mermilerin isabet ettiği Emine, Taşkın, Zekiye ve Ayhan Büyüktopaç olay yerinde yaşamını kaybederken, olay sonrasında çıkan arbedede Ayhan Büyüktopaç’ın babası Mehmet ile yeğeni Soner ve zanlı Onur Büyüktopaç, Mustafa ve Hatice Büyüktopaç yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan mermilerden birisinin isabet ettiği Soner ve darp edilen Mehmet Büyüktopaç’ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdürüldüğü, Onur Büyüktopaç ile babası Zeki Büyüktopaç ile birlikte 7 kişinin gözaltında olduğu ve işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Gözyaşları içinde uğurlandılar

Yaşanan olayda hayatlarını yitiren Ayhan, Taşkın, Zekiye ve Emine Büyüktopaç, Bolu kent merkezinde bulunan Siteler Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazları kılındı. Cenazeye ölen kişilerin yakınları ile birlikte, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ ve AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun katıldı. Cenazeler yakınlarının gözyaşları içinde Çıkınlar Mezarlığı’na defnedildiler.