Lastiği patlayan otomobil, LPG tankeri ile çarpıştı: 1 ölü

Kazada otomobil sürücüsü Birhan Ceylan yaşamını yitirdi.

Kaza, Yeniçağ - Mengen karayolu Yumrutaş mevkiinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mengen istikametine ilerleyen otomobil lastiğinin patlaması nedeniyle karşı şeride geçti. Otomobil bu sırada Halil T. idaresindeki 27 C 0522 plakalı LPG tankeri ile çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler tarafından acil yardım ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından kazaya karışan sürücülerin kontrolleri yapıldı. Kazada hurdaya dönen otomobilin içinde sıkışan sürücü Birhan Ceylan (52) yaşamını yitirdi. Tanker sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle Yeniçağa - Mengen karayolu yaklaşık yarım saat ulaşıma kapandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.