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Maaşlarını alamadıklarını iddia eden işçiler oturma eylemi yaptı

Bolu’da, karayollarında taşeron bir firmadan 4 aydır maaşlarını alamadıklarını iddia eden işçiler şantiye önünde bir araya gelerek oturma eylemi yaptı.

Bolu'da, karayollarında taşeron bir firmadan 4 aydır maaşlarını alamadıklarını iddia eden işçiler şantiye önünde bir araya gelerek oturma eylemi yaptı.


Edinilen bilgiye göre, Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan karayollarında taşeron firmanın şantiyesinde çalışan işçiler, 4 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle bir araya geldi. Şantiyenin Ağustos ayında kapatıldığını ve 40 işçinin çıkışının verildiğini söyleyen işçiler, muhatap bulamadıklarını belirttiler. İşçilerden Vahdettin Ustabaşı, yırtık montunu göstererek, “Biz perişan haldeyiz. Benim 9 aylık çocuğum var bez alamıyorum. Evime ekmek alamıyorum. Bunlar da burada keyif sürüyorlar. Biz emekçiyiz. Emeğimizin peşindeyiz. Pislik de yapabilirdik. Buraları yakabilirdik. Ama yapmadık. İşe başlarken 2 ay maaş içeride, işten çıkınca 4 ay maaş içeride. Bizim okula giden çocuklarımız var. Birisi bizim sesimizi duysun” dedi.


Açıklamanın ardından şantiye önünde bir süre oturma eylemi yapan işçiler, daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

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