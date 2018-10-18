Maden göçüğünde sakat kalan işçi doktorlardan yardım bekliyor

Bolu'nun Mengen İlçesi Gökçesu Beldesi'nde meydana gelen maden göçüğünün altında kalarak dizinden sakat kalan engelli işçi Fatih Bostancı, kendisini tekrar sağlığına kavuşturacak doktorlardan yardım bekliyor.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Mengen İlçesi Gökçesu Beldesi'nde bulunan maden ocaklarında çalışırken 2009 yılında meydana gelen göçüğün altında kalan evli ve 1 çocuk babası Fatih Bostancı (34), sağ dizinin üzerine düşen parçalar nedeniyle sakatlandı. Hastaneye kaldırılan ve 9 kez girdiği ameliyatın ardından uzun süre tedavi gören Bostancı, dizinde meydana gelen hasar nedeniyle sakat kaldı. Tedavi sürecinin ardından yüzde 84 engelli olan ve koltuk değnekleriyle yürüyebilen Bostancı, 2015 yılında malulen emekli olmasına rağmen, bu yıl durdurulan emekli aylığı nedeniyle zor günler yaşıyor.

"Hayatım çok zor, dizlerimi kullanamıyorum"

Emekli aylığının durdurulmasının ardından engelli kadrosunda bir fabrikada çalışarak geçimini sağlayan Fatih Bostancı zor günler geçirdiğini belirterek, “Hekimlerimiz 10'uncu ameliyatın uygun olacağını ama bu ameliyatın çok ileri tekniklerle yapılması gerektiğini ve bu tekniklerin yurt dışında emin ellerde yapılması gerektiğini söylediler. Kendi gittiğim hocalarım yapabilecekleri bir şey olmadığını, ancak menteşeli protez yapabileceklerini söylediler. Menteşeli protezin de yaşım genç olduğu için uygun görmüyorlar. Dayanma süreci çok az olduğu için. Hayatım çok zor, dizlerimi kullanamıyorum. Tekrar beni iyileştirebilecek iyi bir hekimin yardımını istiyorum” dedi.

“Maddi gücüm olmadığı için ameliyatlar geri kalıyor”

Bostancı, yapılması gereken ameliyatların Türkiye'de yapılabildiğini ancak yurt dışından getirilmesi gereken araç ve gereçleri karşılayabilecek maddi güce sahip olmadıklarını kaydederek, “Türkiye'de bakanlıkla çalışan Atatürk Eğtim ve Araştırma Hastanesi'nde Çetin Işık ve Murat Bozkurt hocamız tarafından bu ameliyatlar çok ileri düzeyde gerçekleştiriliyor. Ama bu ameliyatımızın da süreci çok uzun olduğu için, bakanlığımızın onayı ve yapılacak olan bağların ve içine yerleştirilecek dokuların yurt dışından getirtilmesi gerekiyor. Bunu da sosyal güvenlik kurumumuz karşılamadığı için ameliyat sürekli geri kalıyor. Yani Ankara'da yapabilecek hocalarımız var. Sadece yurt dışından getirtilecek araç, gereçlerin hastanemizde mevcut olmadığından ve bizim de hastane ücretlerini karşılayacak maddi gücümüz olmadığından ameliyatlarımız sürekli geri kalıyor” diye konuştu.

Dizinin tedavisi için destek bekliyor

Bostancı, ameliyatının yurt dışında ileri tekniklerle de yapılabildiğini belirterek, “Çok hastane gezdiğim için, bu ameliyatlar Amerika gibi büyük ülkelerde yapıldığını duydum. Özel tekniklerle çok başarılı bir şekilde yapılabiliyormuş. Çapraz bağları tamir ettikten sonra içine yerleştirilen sıvılar ve ipler varmış. Bu tekniklerle çapraz bağlarımın tamir edilip, sağlığıma kavuşacağıma inanıyorum. Ben bu hocalarımızdan yapılacabilecek tedavilerin dizime uygulanmasını istiyorum. Bu hocalarımızın ve Türkiye'de de yapabilecek hocalarımızın desteğini bekliyorum” diye konuştu.