Diğer
Kategoriler
25 Mayıs 2018 19:11

Mahalleliden baz istasyonu tepkisi

Bolu’da Çıkınlar Mahallesi’nde bulunan yeşil alana baz istasyonu inşaatının yapıldığını duyan mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Mahalleliden baz istasyonu tepkisi

25 Mayıs 2018 19:11


Edinilen bilgiye göre, Bolu’da, Çıkınlar Mahallesi ile Köroğlu Mahallesi’nin ortasında kalan yeşil alanda kazı çalışması yapıldığını gören mahalle sakinleri, inşaat çalışmasının baz istasyonu olduğunu öğrenince çalışma alanında bir araya geldi. Mahallelerinde baz istasyonu kurulmasını istemediklerini söyleyen vatandaşlar, inşaat alanının daha önce çocuk parkı olduğunu ve bu şekilde kalmasını istediklerini belirtti.


Köroğlu mahallesi muhtarı Abdullah Akgül, “Buranın bilgisi bana telefonla ulaştı. Ben de Necmi başkanımızla görüştüğümde, baz istasyonu olacağından bahsetti. Ama yapılıp yapılmayacağından benim bilgim yok” şeklinde konuştu.


Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Necmi Arman konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İnşaat çalışmasının olduğu alana baz istasyonu yapılacak. Apartmanların çatılarında bulunan baz istasyonlarını görsel olarak saat kulesi benzerinde bir yapıda bir araya getireceğiz” dedi.


Yaklaşık 1 saat boyunca inşaat alanının çevresinde bekleyen mahalle sakinleri, baz istasyonunun kurulmasını istemediklerini belirten bir dilekçe yazarak imzaladı. İmzaların toplanmasının ardından dilekçeyi Bolu Belediyesi’ne vereceklerini söylediler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BOLU HABERLERİ
BOLU HAVA DURUMU
22
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazar
    22°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç