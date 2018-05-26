Bolu’da, 28 Şubat mahkumlarının serbest bırakılması talebiyle, İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) tarafından ‘İçeriden Dışarı Özgürlük İftarı’ programı düzenlendi. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen MAZLUMDER üyeleri, Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu önünde toplanarak, ‘Siyasi yargı kararları iptal edilsin’, ‘İçeriden dışarı özgürlük iftarı’ yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Bolu F Tipi Cezaevi önünde grup adına basın açıklaması yapan MAZLUMDER İstanbul Şubesi Başkanı Ali Öner, 28 Şubat sürecinin Türkiye’de unutulduğunu, unutulmaya yüz tuttuğunu ifade ederek, “İçeride bulunan her bir mahkumun çeyrek asırlık bir ömrü dört duvar arasında geçti. Bu az bir zaman dilimi değil. Baba olanlar dede oldular, hala torunları ile kucaklaşmadılar. Nişanlı olanlar evlenemediler. Kimi annesini, babasını, abisini kaybetti. Kimi suçlandığı yerde dahi bulunmadı. Ama orada gösterildi” şeklinde konuştu.

Başlattıkları bu eylemi unutturmamak adına her ayın 28’inde yapacaklarını ifade eden Öner, “Geç kalan adaletin adalet olmadığını dillendiriyoruz. Devlet yetkililerinden biran önce bu meseleye eğilmelerini talep ediyoruz. Bunun daha fazla sürdürülmemesi gerekiyor. Bu zulüm devam ettirilmemelidir. Zulüm ile abat olunmaz. Zulüm ile bir yere kadar gelinebilinir. Biz bu kardeşlerimizin artık görmezlikten gelinmemesini dillendiriyoruz. İktidardakilere diyoruz ki, eğer 28 Şubat sürecinin bittiğine inanıyorsanız, yargının ve çete mantığı ile hareket eden emniyet mensuplarının işkenceleri sonucu yargılanan ve hayat boyu hapishane duvarları arasında çürütmeye yüz tutan bu kardeşlerimiz yeniden yargılansın. Yargı en azından adil olduğunu göstersin. 28 Şubat sürecinin bittiğini hepimize göstersin” dedi.

Basın açıklamasının ardından grup, cezaevi önünde iftar yaptı.