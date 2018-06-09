Mengen’de, 2 ev yangında kullanılmaz hale geldi

Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Mengen İlçesi’ne bağlı Pazarköy Köyü’nde dün gece saatlerinde Satılmış Ertürk’e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında alevler kısa sürede Satılmış Ertürk’ün evinin kardeşi Sadık Ertürk’e ait eve de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Mengen, Yeniçağa, Gerede Belediyeleri itfaiyeleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında, 2 ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.