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09 Haziran 2018 15:24

Mengen’de, 2 ev yangında kullanılmaz hale geldi

Bolu’nun Mengen İlçesi’nde bir ekmek fırınının bacasından çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Mengen’de, 2 ev yangında kullanılmaz hale geldi

09 Haziran 2018 15:24


Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Mengen İlçesi’ne bağlı Pazarköy Köyü’nde dün gece saatlerinde Satılmış Ertürk’e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında alevler kısa sürede Satılmış Ertürk’ün evinin kardeşi Sadık Ertürk’e ait eve de sıçradı.


İhbar üzerine olay yerine Mengen, Yeniçağa, Gerede Belediyeleri itfaiyeleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.


Yangında, 2 ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.




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