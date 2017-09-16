MHP İl Başkanı’ndan 400 istifaya yalanlama

Bolu’da bir grup Milliyetçi Hareket Partisi üyesi Bolu Adliyesinde bir araya gelerek İlçe Seçim Kurulu’na istifa dilekçelerini sunduktan sonra, grup adına basın açıklaması yapan eski MHP İl Başkanı Mustafa Özdemir, ilçeleri de kapsayan istifalarda sayının 400’ü bulduğunu söylemişti.

Konu ile ilgili basın açıklaması yapan MHP İl Başkanı Adem Evcil, Yüksek Seçim Kurulu’ndan aldığı verileri de paylaşarak şunları söyledi:

“Bolu’da tüm siyasi partilerden istifa eden kişi sayısı 90 iken bu 400-600 rakamları nereden çıkıyor anlamadık. Daha önce ihraçlarla ilgili açıklama yapmıştık. Bunlardan 60 tanesi istifa ederek bizi de yoğun bir mesaiden kurtardılar. Kağıt israfından kurtardılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Daha önceden yapmaları gereken bir hareketi şimdi yaptılar.”