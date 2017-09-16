Diğer
Kategoriler
16 Eylül 2017 11:53

MHP İl Başkanı’ndan 400 istifaya yalanlama

Bolu’da, MHP İl Teşkilatı’ndan 400 kişinin istifa ettiği haberlerine ilişkin açıklama yapan İl Başkanı Adem Evcil, istifa sayısının 60 olduğunu söyledi.

MHP İl Başkanı’ndan 400 istifaya yalanlama

16 Eylül 2017 11:53


Bolu’da bir grup Milliyetçi Hareket Partisi üyesi Bolu Adliyesinde bir araya gelerek İlçe Seçim Kurulu’na istifa dilekçelerini sunduktan sonra, grup adına basın açıklaması yapan eski MHP İl Başkanı Mustafa Özdemir, ilçeleri de kapsayan istifalarda sayının 400’ü bulduğunu söylemişti.


Konu ile ilgili basın açıklaması yapan MHP İl Başkanı Adem Evcil, Yüksek Seçim Kurulu’ndan aldığı verileri de paylaşarak şunları söyledi:


“Bolu’da tüm siyasi partilerden istifa eden kişi sayısı 90 iken bu 400-600 rakamları nereden çıkıyor anlamadık. Daha önce ihraçlarla ilgili açıklama yapmıştık. Bunlardan 60 tanesi istifa ederek bizi de yoğun bir mesaiden kurtardılar. Kağıt israfından kurtardılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Daha önceden yapmaları gereken bir hareketi şimdi yaptılar.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BOLU HABERLERİ
BOLU HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    33°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç