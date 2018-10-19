Minik öğrenciler, büyüklerini ‘İş Sağlığı ve Güvenliği' konusunda bilgilendiriyor

Bolu'da, çocuklara iş sağlığı ve güvenliği bilincini aşılamak için kurulan karavanda minik öğrenciler, ziyarete gelen büyüklerini uygulamalı olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendiriyor.

Bolu'da yapılan “Uluslararası Güvenli Okullar, Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu”nda açılışı yapılan İş Sağlığı Güvenliği Karavanı, öğrencileri ve vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği oluşturmak, topluma iş sağlığı ve güvenliği bilincini aşılamak amacıyla kurulan karavanda, yangın, KKD, ergonomi, mutfak güvenliği, inşaat güvenliği alanlarında alınması gereken önlemler uygulamalı olarak minik öğrenciler tarafından büyüklerine ve öğrenci arkadaşlarına tek tek anlatılıyor.

Karavanın Türkiye'de tek olduğunu belirten Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, “Bu karavanda öğrencilerimiz daha çok güvenlik konusuna ilgi çekiyorlar. Ana okullarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde güvenliği çok önemsiyoruz. Önce güvenlik, sonra eğitim diyoruz. O nedenle küçük çocuklarımızın önlerinde uzun bir hayat var. Dolayısıyla okul içinde herhangi bir kazaya maruz kalmamaları için böyle çalışmalar yaparak dikkat çekiyoruz. Sadece okullarımızda değil, diğer iş yerlerinde de çalışanların iş güvenliğinin iyi olması noktasında bir farkındalık çalışması yapıyoruz. Türkiye'de ilk defa düzenlenen karavan bu. Diğer illere de örnek olmasını istiyoruz. Öğrencilerimiz buraya gelerek bu karavanı ziyaret ederek burada eğitimler alıyor. Bu eğitimler de farkındalık oluşturuyor” dedi.