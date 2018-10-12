Motosikletle tehlike saçan sürücülere ceza yağdı

Bolu'da, D-100 Karayolunda motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler yapan 2 sürücüye toplam 8 bin 184 lira para cezası kesildi. Sürücülerden S.U.'nun, yakalanmaktan korktuğu için motosikletini yatak odasına sakladığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde motosikletleriyle D-100 Karayolu İstanbul istikametine seyir halinde olan 2 gencin, motosikletlerin üzerinde yaptıkları tehlikeli hareketlerin sosyal medyada yayılmasının ardından Bolu İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, tespit ettikleri S.U. ve B.K.'yi yakalamak için harekete geçti. B.K.'yi yaşadığı evde yakalayan ekipler, gence 2 bin 234 lira para cezası keserek kullandığı motosikleti trafikten men etti.

Motosiklet yatak odasından çıktı

S.U.'yu ise, yaşadığı evin yakınlarında yürürken yakalayan ekipler, motosikletinin nerede olduğunun sorulması üzerine, babasından korktuğu için yatak odasına kilitlediğini söyledi. Ekiplerle birlikte evine giden S.U. motosikletini yatak odasından çıkararak teslim etti. Motosikletin teslim alınmasının ardından S.U.'ya 5 bin 950 lira para cezası kesilerek trafikten men edildi.