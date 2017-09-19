Bolu’da, 19 Eylül Gaziler Günü sebebiyle Anıtpark’ta tören gerçekleştirildi. Törene, Bolu Valisi Aydın Baruş, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Bolu Garnizon Komutanı Aydoğan Budakçı, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sami Yıldız, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşma yapan Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sami Yıldız, “12 Eylül 1921 tarihinde Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün komutasında ordumuz 22 gün 22 gece süren tarihin en kanlı muharebelerinden biri olan Sakarya Meydan Savaşı’nda Yunanlıları bozguna uğrattı. Bir sene sonra da Dumlıpınar’da Yunan ordusunu bozguna uğratarak, Viyana Kuşatması’ndan bu yana devam eden gerilemeye son verdirdi. 19 Eylül, gazilerimizin Mustafa Kemal Atatürk ile birleştiği bir gündür. 19 Eylül günü kahraman gazilerimizin şeref günüdür. Sizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük temsilcisisiniz. Sizler bu vatanın temel taşlarındansınız. 15 Temmuz’da millet ve cumhuriyet düşmanları darbe teşebbüsünde bulunmuştur. Vatansever kahraman kollu kuvvetlerimiz ise buna engel olmuştur. Türk milletinin iradesi ve azmi karşısında bu hainler her zaman hüsrana uğrayacaktır” şeklinde konuştu.