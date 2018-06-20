Nakliye deposunda çıkan yangın 2 kamyoneti kül etti

Olay, sabah 4.00 saatlerinde Bolu’nun İzzet Baysal Küçük Sanayi sitesinde bulunan bir nakliye firmasının deposunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet Uyman’a ait depoda henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. O sırada depodaki alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürme çalışmalarına başlandı. Ekiplerin uzun süre devam eden müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda, park halinde bulunan 2 kamyonet ile depoda bulunan malzemeler kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebi hakkında inceleme başlattı.