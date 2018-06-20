Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2018 13:56

Nakliye deposunda çıkan yangın 2 kamyoneti kül etti

Bolu’da faaliyet gösteren bir nakliye firmasına ait depoda çıkan yangında 2 kamyonet yanarak küle döndü.

Nakliye deposunda çıkan yangın 2 kamyoneti kül etti

20 Haziran 2018 13:56


Olay, sabah 4.00 saatlerinde Bolu’nun İzzet Baysal Küçük Sanayi sitesinde bulunan bir nakliye firmasının deposunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet Uyman’a ait depoda henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. O sırada depodaki alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürme çalışmalarına başlandı. Ekiplerin uzun süre devam eden müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda, park halinde bulunan 2 kamyonet ile depoda bulunan malzemeler kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebi hakkında inceleme başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BOLU HABERLERİ
BOLU HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç