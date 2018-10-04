Nargile tütünlerine peynir süsü vererek bidonlara gizlemişler

Bolu'da polislerin durdurduğu yolcu otobüsüne yapılan aramada, bidonların içine peynir görünümü verilerek gizlenmiş kaçak nargile tütünü ve sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri TEM Otoyolu İstanbul istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada özel bölmelere yerleştirilmiş halde bin 410 paket kaçak sigara ile plastik bidonların içerisine peynir görünümü verilerek gizlenmiş 389,75 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak sigara ve tütünlerin piyasa değerinin 73 bin lira olduğu belirtildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.