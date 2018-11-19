Narkotik Eğitim Tırı Bolu'da hizmet veriyor

Bolu'da, Kent Meydanı'na kurulan ve uyuşturucu kullanımının engellenmesine yönelik hazırlanan “Narkotik Eğitim Tırı” öğrencilere ve vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde “Hedef Olma Hedefsiz Kalma Projesi” çerçevesinde oluşturulan ‘Narkotik Eğitim Tırı' Bolu'ya getirildi.

Narkotik Eğitim Tırı içerisinde özel olarak oluşturulan 40 metre karelik modern eğitim salonuna kurulan 12 dokunmatik ekranda, uyuşturucu maddenin insan vücudundaki etkileri ayrıntılı bir şekilde anlatılarak, uyuşturucu ile mücadele ve korunma yolları gibi konularda gençlere, ailelere ve vatandaşlara bilgi veriliyor.

Kent Meydanı'nda 19-22 Kasım tarihleri arasında hizmet verecek olan Narkotik Eğitim Tırı, 21-22 Kasım'da ise Abant İzzet Baysal Üniversitesinde faaliyet gösterecek.