Narven Akademi'den satış ekibine eğitim

Bolu'nun en önemli turizm merkezlerinden birisi haline gelen Narven Termal Kasaba'da, Narven Akademi tarafından 3 gün boyunca 8 bölgenin 80 satış personeline eğitim verildi. Narven A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Recep Aydoğanlı'nın ilk gün açılış konuşmasıyla başlayan programın ikinci gününde Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Ahmet Şahin Akbulut “İletişim ve Takım Çalışması”, Narven A.Ş. IT Kıdemli Uzmanı Uğur Utku Kapoğlu da “Narsyst Program Kullanımı” konuları üzerine Narven satış ekibine eğitim verdi.

Programın üçüncü gününde satış ekibi tarafından hazırlanan tesis tanıtımı, satış yöntemleri (Demo), satış yöntemleri (Tur), müşteri karşılama ve ağırlama, maket tanıtımı, fiyat açma ve masa tanıtımı konumlarında sunumlar gerçekleştirildi. Sunumların ardından Narven A.Ş. Proje Müdürü Nedret Yıldız, projenin mevcut durumu ve ileriye dönük projeler hakkında satış ekibine bilgiler verdi. Eğitim programının sonunda satış ekibine yönelik olarak sınav yapıldı.

Programın son bölümünde ise Narven A.Ş. Bölgeler Satış Müdürü Fatih Çaredar tarafından 6 aylık değerlendirme sunumu gerçekleştirildi. Sunum sonrası 6 aylık değerlendirme sonucunda dereceye giren satış personelleri ödüllerini Narven A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Recep Aydoğanlı ve Narven A.Ş. Genel Müdürü Serdar Yıldız'dan aldı.

Ödül töreninde söz alan Narven A.Ş. Genel Müdürü Serdar Yıldız, Narven çatısının her geçen gün yükseldiğini ifade ederek, satış ekibinin performansının daha yüksek seviyelere ulaşacağına inandığını dile getirdi. Yıldız altı aylık süreçte gösterdikleri performanstan ötürü satış ekibine teşekkür etti.