Narven Termal Kasaba'dan ziyaretçilerine yeni hizmet

Türkiye'nin en önemli turizm noktalarından biri olan Narven Termal Kasaba, bünyesine kattığı Bolu'nun kuyumculuk alanında lider firması ile müşterilerine yeni biz hizmet sunuyor.

Termal turizm alanında yaptığı büyük yatırımla Türkiye'nin önemli bir markası haline gelen Narven'de, mücevher ve kuyumculuk sektöründe Bolu'nun lider firması olan Fay Yamaner'in yeni mağazası hizmete açıldı. “Fay Yamaner Butik” ile ilgili bilgiler veren Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yamaner, “Ekonominin daraldığı bir süreçte büyük bir potansiyeli ilimizde misafir eden Narven'de yer almayı hedefledik. Narven'de yeni açılan mağaza girişimimizde yerli ve yabancı turistlere kuyumculuğun dışında butik cam, hediyelik eşya, marka takı ve ilimize özel 'Abant Nilüferi' ismi altında takı tasarımlarının da yer aldığı butik mağaza konseptimiz ile hizmete başladık. Narven gibi ilimizin önemli ve başarılı turizm yatırımının içerisinde mağaza açarak yer aldığımız için mutluyuz” dedi.

Sektöründe Bolu'nun lider firması olan Fay Yamaner'i tesislerinde görmekten dolayı duydukları mutluluğu dile getiren Narven Termal Kasaba Genel Müdürü Serdar Yıldız, “Narven ailesi olarak Bolu'nun önemli kuruluşları arasında yer alan Fay Yamaner'i tesisimizde görmekten dolayı oldukça mutluyuz. Konut yatırımının yanında tesisimizin sosyal alanlarında da önemli yatırımları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu noktada bizlerle işbirliği yaparak farklı konseptiyle tesisimize değer katacak mağazalarını ziyaretçilerimizin hizmetine sunan Fay Yamaner'e teşekkür ediyor ve hayırlı kazançlar diliyoruz” dedi.