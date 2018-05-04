Necip Çarıkcı: “Bu sene keşke demek istemiyorum”

Bu sene keşke demek istemiyorum” dedi.

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden ve playoff’lara kalmayı garantileyen Boluspor, haftasonu ligin son maçını kendi evinde Denizlispor ile oynayacak. Denizlispor maçı ve playoff karşılaşmaları öncesinde, Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı ve yönetim kurulu üyeleri bilgi alışverişinde bulunmak üzere basın mensupları ile sabah kahvaltsında bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Başkan Necip Çarıkcı, “2017 yılında hem basınımızın hem de taraftarımızın isteği doğrultusunda Boluspor’un çok zor günelrinde bu kulübe yönetim kurulumuzla beraber aday olduk. Bu iki yılda da, geçen sene playoff, bu sene de son iki maç kala playoff’ları kazanmayı hakettik. Boluspor, Bolu’da büyük bir değer ve şu anda baktığımız zaman Türkiye’deki hemen hemen bütün spor kulüp başkanları, şirket sahipleri, taraftarlar herkes Boluspor kulübünün bu sene iyi top oynadığını, iyi mücadele ettiğini söylüyor. Takımın, 8 puandan şu andaki 56 puana kadar çok büyük efor sarfettiğini ve bu playoff’larda da Boluspor takımının çok şanslı olduğunu söylemek istiyorum” dedi.

Takıma, teknik heyete ve taraftara çok güvendiğini belirten Çarıkcı, “Bu sene keşke demek istemiyorum. Bu sene 4’üncü playoff’umuz, geçmişte biraz heyecanlıydık, belki iyi hazırlanamadık. Bunun için bu toplantı sonunda da değerli basınımız bize playoff’larla ilgili bilgi verirse mutluluk duyarız. Zor günleri aştık ve şuanda da inşallah bu sene elimize bir fırsat geçti. Ben takımıma çok güveniyorum, teknik heyetime çok güveniyorum. Hep beraber bu sene bu takımı şampiyon yapmak için herşeyi yapacağız” diye konuştu.