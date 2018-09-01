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01 Eylül 2018 18:27

Necip Çarıkcı: "Umut Meraş’ı para için satmadık"

Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, ligde arka arka alınan galibiyet serilerine rağmen kendisinin tebrik için aranmadığına sitem etti.

Necip Çarıkcı:

01 Eylül 2018 18:27

Çarıkcı ayrıca, Bursaspor’a transfer olan Umut Meraş’ı da para için satmadıklarını belirtti.


Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, 4 haftadır arka arkaya alınan galibiyetlerin ardından, kulüp tesislerinde açıklamalarda bulundu. Açıklamasına sitem ederek başlayan Çarıkcı, “4’te 4 yaptık ama daha kimseden hayırlı olsun diyerek ne telefon var ne mesaj var. Çoğu yerlerde makamlar böyle kulüpleri olması için gurur duyar ama bizde böyle bir heves de yok. Zaten telefon da beklemiyorum. Çünkü ona göre bütçemizi yaptık. 32 yıldan beridir bu kulübe hizmet ediyorum” dedi.


Transferlerle ilgili de konuşan Çarıkcı, Kasımpaşaspor’dan alınan santrafor Etoundi’yi sezon başından beridir istediklerini ve Çarşamba günü imzayı attıklarını ifade ederek futbolcunun Pazartesi günü Bolu’da olacağını söyledi.


Boluspor’un tecrübeli sol bek oyuncusu Umut Meraş’ın Süper Lig takımlarından Bursaspor’a transferinden kulübün 2 milyon 250 bin lira kazandığı kaydeden Necip Çarıkcı, futbolcularının gitmesine üzüldüklerini belirterek, “Umut Meraş, Sait hocayla görüşüyor ve ’hocam ben Bursaspor’da oynamak istiyorum. Gitmek istiyorum’ diyor. Bunlar son dakikada olduğu için kabul etmedim. Maalesef futbolcu da sezon başından beri transferi konuşulan futbolcumuz. Son dakikada gitmesi benim açımdan, kulüp açısından, para açısından olmadı. Ben Umut Meraş’ı kesinlikle para için satmadım. Çünkü Boluspor bu sene şampiyonluğa oynuyor. Ama 3 aydan beri bir soru işareti vardı. Umut Meraş’tan kulübün toplam 2 milyon 250 bin lira geliri oldu. Bir de, Bursaspor kaça satarsa satışından yüzde 20 pay sahibi olduk. Umut’u verdiğimiz için bir bakıma takımımız adına üzülüyorum, bir bakıma da bu tip futbolcuların da lige gitmesi Boluspor’un pr’ını artıyor. Her sene 1-2 futbolcuyu lige vermemiz bizim açımızdan da dışarıda, ’1980 yılında Boluspor’da şu futbolcular vardı. Galatasaray’a verdi, Fenerbahçe’ye verdi’ algısını getirmeyi istiyorum ki, her sene bir kaç futbolcuyu liglere verelim. Herkes Boluspor’u konuşsun ki, gençler Boluspor’u örnek alır” dedi.




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