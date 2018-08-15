Nurettin Doğanay’dan kongre değerlendirmesi

Olağan Büyük Kongresi’ne 6 delege ve yaklaşık bin partiliyle birlikte katılacaklarını söyledi.

AK Parti Bolu İl Başkanlığı, parti binasında toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Bolu AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve AK Parti İl Teşkilatı yöneticileri katıldı. Toplantıda konuşan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Ankara’da gerçekleşecek Adalet ve Kalkınma Partisi 6. Olağan Büyük Kongresine 6 delege ve yaklaşık bin partili ile katılacaklarını belirtti. Doğanay, “Bizler, 18 Ağustos Cumartesi günü Bolu Teşkilatlarımız olarak Büyük Kongre Delegesi 6 arkadaşımızın yanı sıra yaklaşık bin partilimizle birlikte Ankara Kapalı Spor Salonundaki yerimizi alacağız. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yorulmadan, bir an dahi duraksamadan büyük bir azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. İstikbalimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize verdiğimiz sözü tutarak, Türkiye’yi lider ülke yapma hedefimize, kararlılıkla yürüyeceğiz. Aziz milletimizin kutlu yürüyüşünü engellemek için yapılan tüm girişimler, adı her ne olursa olsun, hangi mecrada yapılırsa yapılsın, Milletimizin kararlı ve dik duruşu, AK Parti kadrolarının azmi ve gayreti ile boşa çıkacaktır. Büyük ve Güçlü Türkiye, çocuklarımıza borcumuzdur” dedi.

Siyasetin kendileri için bir bayrak yarışı olduğuna dikkat çeken Doğanay,“16 yıldır girdiği tüm seçimleri kazanan AK Parti ilerlemeyi, yenilenmeyle teminat altına almıştır. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki bu kutlu davanın neferleri olarak bizler siyaseti bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Bizler siyaseti bir makam ve statü değil, bir görev ve sorumluluk addediyoruz. Görev ve sorumluluklarımızda ki değişim bizim için her seferinde bir yenilenme ve tazelenme anlamına gelmektedir. Bugüne kadar hizmet yarışında bayrağı aldığı noktadan hep daha ileriye taşıyan kadrolarımız, bugünden sonra da bu hizmet yarışında hep daha iyisi için çalışmaya devam edecektir” diye konuştu.