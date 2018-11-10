Öğrenciler, fidanları toprakla buluşturdu

Bolu'nun Seben İlçesi'nde “Fidanlar Fidanlarla Büyüyor” projesi kapsamında öğrenciler yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu.

Edinilen bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında “Fidanlar Fidanlarla Büyüyor” İş Birliği Protokolü kapsamında Seben'de fidan dikim etkinliği düzenlendi.

81 ilde eş zamanlı olarak saat 13:00'te başlayan fidan dikim etkinliğine, Seben Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıfat Orhan, Daire Amirleri, Okul Müdürleri, Öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Ülkemizin yeşil dokusuna katkıda bulunmak, öğrencilerde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, çevreye duyarlı bir birey olarak yetişmelerini sağlamak ve toplumda çevre koruma konusunda farkındalığı artırmak amacıyla yapılan protokol kapsamında gerçekleştirilen törende öğrenciler büyük bir coşku içerisinde fidan dikti.

Fidan dikiminin ardından öğrencilere günün anısına İşletme Müdürlüğü tarafından çeşitli hediyeler verildi.