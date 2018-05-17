Diğer
Kategoriler
17 Mayıs 2018 22:14

Öğrenciler, yurt binalarının ışıklarıyla “Kudüs” yazdı

Bolu’da, Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunda kalan öğrenciler yurt binalarının ışıklarıyla “Kudüs” yazarak Filistin halkının yanında olduklarını gösterdiler.

Öğrenciler, yurt binalarının ışıklarıyla “Kudüs” yazdı

17 Mayıs 2018 22:14


Bolu’da, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı bin öğrencinin kaldığı Bolu Seyit Avşar Yurdu’ndaki öğrenciler, İsrail’in zulmüne karşı Filistin halkının yanında olduklarını göstermek için odalarındaki ışıklarla “Kudüs” yazdı.


Tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak saat 21.00’de başlayan etkinlikle ilgili konuşan Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Şerafettin Çilkara, “Zalim İsrail’in zulmüne karşı direnen Filistinli vatandaşlara destek vermek amacıyla KYK’nın Türkiye’nin bütün yurtlarında Kudüs temalı bir gösteri sergilendi. Bu anlamda bütün KYK mensupları olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek maksadıyla bütün binalarımızda Kudüs yazısı ile destek vermeye çalıştık. Gönlümüz, desteğimiz Filistinli Müslüman kardeşlerimizin yanındadır. Hepsinin Allah yardımcısı olsun. Organizasyonda öğrencilerimizin desteği ve katkılarıyla bu tema işlendi” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BOLU HABERLERİ
BOLU HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Pazartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç