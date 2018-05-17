Bolu’da, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı bin öğrencinin kaldığı Bolu Seyit Avşar Yurdu’ndaki öğrenciler, İsrail’in zulmüne karşı Filistin halkının yanında olduklarını göstermek için odalarındaki ışıklarla “Kudüs” yazdı.

Tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak saat 21.00’de başlayan etkinlikle ilgili konuşan Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Şerafettin Çilkara, “Zalim İsrail’in zulmüne karşı direnen Filistinli vatandaşlara destek vermek amacıyla KYK’nın Türkiye’nin bütün yurtlarında Kudüs temalı bir gösteri sergilendi. Bu anlamda bütün KYK mensupları olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek maksadıyla bütün binalarımızda Kudüs yazısı ile destek vermeye çalıştık. Gönlümüz, desteğimiz Filistinli Müslüman kardeşlerimizin yanındadır. Hepsinin Allah yardımcısı olsun. Organizasyonda öğrencilerimizin desteği ve katkılarıyla bu tema işlendi” dedi.