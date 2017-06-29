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29 Haziran 2017 14:33

Öğrencilerini taciz eden müdüre 96 yıl 10 ay hapis cezası

Bolu’da, 10 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla yargılanan Seben Çok Programlı Lisesi’nin müdürü Metin S.

Öğrencilerini taciz eden müdüre 96 yıl 10 ay hapis cezası

29 Haziran 2017 14:33

, 96 yıl 10 ay hapis cezasına çaptırıldı. Kararı duyan Metin S. ve yakınları şoka girdi.


Bolu’nun Seben İlçesindeki Çok Programlı Lisede müdürlük görevinde bulunan 58 yaşındaki Metin S., iddiaya göre, 10 kız öğrenciye kendi odasında cinsel tacizde bulundu. Okul müdürü Metin S.’nin odasına çağırdığı kız öğrencilere cinsel tacizde bulunmanın yanı sıra üzerinde ‘Seni Seviyorum’ yazılı bardaklar hediye ettiği ileri sürüldü. Tacize uğradıklarını iddia eden kız öğrencilerin şikayeti üzerine Metin S. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Odadaki kameradan haberi yokmuş


Öğrencilerin şikayeti üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü Metin S. hakkında idari soruşturma başlatmış, yapılan incelemede Metin S.’nin öğrencilere tacizinin odasındaki güvenlik kamerasına yansıdığı iddia edilmişti. Metin S., kendisinden önceki müdür tarafından odaya konulan güvenlik kamerasından haberi olmadığını söyledi.


Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘nitelikli cinsel saldırı” suçlamasıyla tutuklu yargılanan Metin S.’nin bugün karar duruşması görüldü. Tutuklu sanık Metin S. ve tacize uğradığı iddia edilen öğrencilerin bulunduğu duruşmada, 39 yıllık eğitimci olduğunu ifade ederek, ““Öğrencilerimle olan ilişkilerimde baba ve dede şefkati dışında kesinlikle cinsel saik içeren davranışlar içerisinde bulunmadım. Niçin hakkımda bu tarz beyanlarda bulunduklarını bilemiyorum. Ben yalnızca çocuklarıma ve torunlarıma davrandığım gibi öğrencilerime de yakınlık göstermek istemiştim” dedi.


İfadelerin ardından mahkeme heyeti Metin S.’ye, 5 öğrencisine sarkıntılıktan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay olmak üzere toplam 31 yıl 3 ay, İ.A. adlı öğrencisine karşı cinsel istismardan 15 yıl 7 ay ve diğer 4 öğrencisine cinsel tacizden de ayrı ayrı 12’şer yıl hapis cezası verdi. Metin S., toplamda aldığı 96 yıl 10 hapis cezasını duyunca şoka girdi.




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