Okulların güvenlik önlemleri masaya yatırıldı

Yeni eğitim öğretim yılında okulların çevre güvenliğinin sağlanması, öğrencilerin zararlı madde bağımlılığından uzak tutulması için yapılacak çalışmalar ve okul servislerinin denetimleri konularının ele alındığı toplantı Solmaz-Ahmet Baysal Öğretmenevi’nde vali Aydın Baruş başkanlığında düzenlendi.

Toplantıya, Bolu Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Sağlık İl Müdürü Seracettin Çom, Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Nihat Alpat Öztürk, Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürleri, muhtar dernekleri başkanları, muhtarlar, okul müdürleri, öğretmenler ve okul aile birliği üyeleri katıldı.

Ülkemizin gelişmesi, çok daha aydınlık yarınlara adım atması için çocukların çok iyi bir ortamda eğitim almasının önemli olduğuna değinen Vali Baruş, çocukların okullara güvenli bir şekilde gidip gelmesi için herkesin üzerine düşen görevler olduğunu belirterek, “çocuklarımızın okullara gidiş ve gelişlerini sağlayacak olan servis şoförlerimize ve servislerde görevlendirilecek rehberlere yine önemli görevler düşüyor. Servislerin denetimi noktasında da Şoförler Odası’nın, Belediye’nin üzerine düşen görevler var. Önemli olan güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitimimizi devam ettirmektir” şeklinde konuştu.

Toplantıda konuşan Sağlık İl Müdürü Seracettin Çom ise, uyuşturucu madde kullanımına karşı ihbar hattı oluşturduklarını söyleyerek şunları kaydetti:

“Kurum olarak çocukların kötü madde kullanımından uzak tutmak veya bu duruma yakalanan çocuklarımızın kurtulması için 24 saat açık olacak olan 0533 897 00 37 numaralı bir başvuru hattı oluşturduk. Bu hat üzerinden arama yada mesaj yoluya şikayetler alınacak.”