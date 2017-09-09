Diğer
Kategoriler
09 Eylül 2017 15:46

Okulların güvenlik önlemleri masaya yatırıldı

Bolu’da, Vali Aydın Baruş başkanlığında 2017-2018 eğitim öğretim yılında okullarda alınacak güvenlik tedbirleri ile ilgili geniş katılımlı bir toplantı düzenledi.

Okulların güvenlik önlemleri masaya yatırıldı

09 Eylül 2017 15:46


Yeni eğitim öğretim yılında okulların çevre güvenliğinin sağlanması, öğrencilerin zararlı madde bağımlılığından uzak tutulması için yapılacak çalışmalar ve okul servislerinin denetimleri konularının ele alındığı toplantı Solmaz-Ahmet Baysal Öğretmenevi’nde vali Aydın Baruş başkanlığında düzenlendi.


Toplantıya, Bolu Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Sağlık İl Müdürü Seracettin Çom, Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Nihat Alpat Öztürk, Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürleri, muhtar dernekleri başkanları, muhtarlar, okul müdürleri, öğretmenler ve okul aile birliği üyeleri katıldı.


Ülkemizin gelişmesi, çok daha aydınlık yarınlara adım atması için çocukların çok iyi bir ortamda eğitim almasının önemli olduğuna değinen Vali Baruş, çocukların okullara güvenli bir şekilde gidip gelmesi için herkesin üzerine düşen görevler olduğunu belirterek, “çocuklarımızın okullara gidiş ve gelişlerini sağlayacak olan servis şoförlerimize ve servislerde görevlendirilecek rehberlere yine önemli görevler düşüyor. Servislerin denetimi noktasında da Şoförler Odası’nın, Belediye’nin üzerine düşen görevler var. Önemli olan güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitimimizi devam ettirmektir” şeklinde konuştu.


Toplantıda konuşan Sağlık İl Müdürü Seracettin Çom ise, uyuşturucu madde kullanımına karşı ihbar hattı oluşturduklarını söyleyerek şunları kaydetti:


“Kurum olarak çocukların kötü madde kullanımından uzak tutmak veya bu duruma yakalanan çocuklarımızın kurtulması için 24 saat açık olacak olan 0533 897 00 37 numaralı bir başvuru hattı oluşturduk. Bu hat üzerinden arama yada mesaj yoluya şikayetler alınacak.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BOLU HABERLERİ
BOLU HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç