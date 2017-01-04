Diğer
Kategoriler
04 Ocak 2017 15:58

Ölçü ve tartı aletlerinin son muayene tarihi belli oldu

Ölçü ve tartı aletlerinin son muayene tarihi belli oldu

04 Ocak 2017 15:58

Bolu Belediyesi Ölçü Ayar Memurluğu tarafından ticaret amacıyla kullanılan her türlü ölçü ve tartı aletlerinin ayar ve muayenelerinin yapılması için son tarih açıklandı.
Bolu Belediyesi Ölçü Ayar Memurluğu tarafından yapılan açıklamada, Bolu merkez ve köylerinde ticaret amacıyla kullanılan her türlü ölçü ve tartı aletlerinin ayar ve muayenelerinin yapılması için son günün 28 Şubat 2017 Salı günü mesai bitimi olduğu bildirildi.
Kanunen muayene ve damgaları yaptırılmayan ölçü ve tartı aletlerinin kaçak sayılacağını belirten Bolu Belediyesi Ölçü Ayar Memurluğu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Her türlü ölçü ve tartı aletinin her iki yılda bir defa olmak üzere periyodik muayene ayar ve damgalarının yapılmasının kanunen gerektiği için vatandaşlarımız belirlenen son güne kadar Bolu Belediyesi Ölçü Ayar Memurluğuna gelerek cihazlarının ayarlarını yaptırabilir. Vatandaşların cezai işleme düşmemesi için 28 Şubat 2017 Salı günü mesai bitimine kadar, Ölçü Ayar Memurluğunda beyanname vererek ölçü ve tartı aletlerinin ayarlarını yaptırmaları gerekmektedir.”



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BOLU HABERLERİ
BOLU HAVA DURUMU
3
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    -1°C
  • Cumartesi
    Yoğun Kar Yağışı
    -1°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    -6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç