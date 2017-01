Ölçü ve tartı aletlerinin son muayene tarihi belli oldu

Bolu Belediyesi Ölçü Ayar Memurluğu tarafından ticaret amacıyla kullanılan her türlü ölçü ve tartı aletlerinin ayar ve muayenelerinin yapılması için son tarih açıklandı.

Bolu Belediyesi Ölçü Ayar Memurluğu tarafından yapılan açıklamada, Bolu merkez ve köylerinde ticaret amacıyla kullanılan her türlü ölçü ve tartı aletlerinin ayar ve muayenelerinin yapılması için son günün 28 Şubat 2017 Salı günü mesai bitimi olduğu bildirildi.

Kanunen muayene ve damgaları yaptırılmayan ölçü ve tartı aletlerinin kaçak sayılacağını belirten Bolu Belediyesi Ölçü Ayar Memurluğu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Her türlü ölçü ve tartı aletinin her iki yılda bir defa olmak üzere periyodik muayene ayar ve damgalarının yapılmasının kanunen gerektiği için vatandaşlarımız belirlenen son güne kadar Bolu Belediyesi Ölçü Ayar Memurluğuna gelerek cihazlarının ayarlarını yaptırabilir. Vatandaşların cezai işleme düşmemesi için 28 Şubat 2017 Salı günü mesai bitimine kadar, Ölçü Ayar Memurluğunda beyanname vererek ölçü ve tartı aletlerinin ayarlarını yaptırmaları gerekmektedir.”