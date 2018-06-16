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16 Haziran 2018 22:32

Otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Bolu’da bir otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

16 Haziran 2018 22:32


Edinilen bilgiye göre, Mudurnu-Bolu yolu üzerinde seyreden N.B. yönetimindeki 81 DR 516 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İ.Ö.’nün kullandığı 14 BL 041 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada, 65 yaşındaki Semiha Bayraktar olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde sıkışan sürücü N.B. ise, olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarıldı. Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücüler N.B. ve İ.Ö. ile otomobilde bulunan T.B., Z.A.D., A.B.,ve T.B. ilk müdahalelerinin ardından Bolu’daki hastanelere kaldırıldı. Semiha Bayraktar’ın cesedi, Mudurnu Devlet Hastanesi Morgu’na götürüldü.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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