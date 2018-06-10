Diğer
Kategoriler
10 Haziran 2018 13:28

Otomobil tıra çarptı: 2 yaralı

Bolu’da, TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Otomobil tıra çarptı: 2 yaralı

10 Haziran 2018 13:28

Kazada, otomobilde sıkışanları kurtarmak için yoldan geçen vatandaşlar da seferber oldu.


Kaza, saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı 4. Viyadük üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BDY 434 plakalı otomobil İstanbul istikametine seyir halinde olduğu sırada kontrolden çıkarak önce bariyerlere ardından da aynı istikametteki Hıdır Özgün yönetimindeki 33 AZD 26 plakalı tıra arkadan çarptı.



Otomobilde sıkışanlar için seferber oldular


Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan 27 yaşındaki Ezgi Özden ve 1 kadın araçta sıkıştı. Otomobilde sıkışan kadınların kurtarılması için olay yerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Kaza Kırım ekibi ve UMKE sevk edildi. Özden ve diğer yaralı kadın olay yerine gelen ekipler ve yoldan geçen diğer sürücülerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından araçtan çıkarıldılar. Sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenilen 2 kadın ilk tedavilerinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldılar.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BOLU HABERLERİ
BOLU HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç