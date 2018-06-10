Otomobil tıra çarptı: 2 yaralı

Kazada, otomobilde sıkışanları kurtarmak için yoldan geçen vatandaşlar da seferber oldu.

Kaza, saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı 4. Viyadük üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BDY 434 plakalı otomobil İstanbul istikametine seyir halinde olduğu sırada kontrolden çıkarak önce bariyerlere ardından da aynı istikametteki Hıdır Özgün yönetimindeki 33 AZD 26 plakalı tıra arkadan çarptı.

Otomobilde sıkışanlar için seferber oldular

Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan 27 yaşındaki Ezgi Özden ve 1 kadın araçta sıkıştı. Otomobilde sıkışan kadınların kurtarılması için olay yerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Kaza Kırım ekibi ve UMKE sevk edildi. Özden ve diğer yaralı kadın olay yerine gelen ekipler ve yoldan geçen diğer sürücülerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından araçtan çıkarıldılar. Sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenilen 2 kadın ilk tedavilerinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldılar.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.