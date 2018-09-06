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06 Eylül 2018 17:21

Otomobilde kalp krizi geçirerek kaza yapan vatandaş hastanede yaşamını yitirdi

Bolu’da otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçirerek 2 otomobile çarpan sürücü, kaldırıldığı hastanede kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Otomobilde kalp krizi geçirerek kaza yapan vatandaş hastanede yaşamını yitirdi

06 Eylül 2018 17:21


Edinilen bilgiye göre, Sağlık Mahallesi Dodurga Caddesi üzerinde otomobiliyle seyir halinde olan 51 yaşındaki Mustafa Canatan isimli vatandaş direksiyon başındayken kalp krizi geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce önünde ilerleyen Bayram Uslu idaresindeki 14 EV 814 plakalı otomobile daha sonra da park halindeki 14 HB 174 plakalı araca çarptı. Özel bir hastanenin önünde gerçekleşen kazada yaralanan olmazken, olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa Canatan’ı otomobilde hareketsiz bir halde buldu. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Canatan, ilk müdahalesinin ardından yoğun bakıma kaldırıldı.


51 yaşındaki Mustafa Canatan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.




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