Edinilen bilgiye göre, Sağlık Mahallesi Dodurga Caddesi üzerinde otomobiliyle seyir halinde olan 51 yaşındaki Mustafa Canatan isimli vatandaş direksiyon başındayken kalp krizi geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce önünde ilerleyen Bayram Uslu idaresindeki 14 EV 814 plakalı otomobile daha sonra da park halindeki 14 HB 174 plakalı araca çarptı. Özel bir hastanenin önünde gerçekleşen kazada yaralanan olmazken, olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa Canatan’ı otomobilde hareketsiz bir halde buldu. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Canatan, ilk müdahalesinin ardından yoğun bakıma kaldırıldı.

51 yaşındaki Mustafa Canatan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.