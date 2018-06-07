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07 Haziran 2018 21:10

Otomobilde mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

Bolu’da, ailesi otomobilden indikten sonra araçta mahsur kalan 1 yaşındaki R.

Otomobilde mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

07 Haziran 2018 21:10

Ç.’yi itfaiye ekipleri otomobilin arka camını kırarak kurtardı.


Olay, saat 20.00 sıralarında Borazanlar Mahallesi 404. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte alışveriş yaptıktan sonra evine dönen 1 yaşındaki R.Ç., annesi, dedesi ve babaannesinin eşyaları indirmek için otomobilden indikleri sırada aracın anahtarını oyalanması için 1 yaşındaki torunları R.Ç.’nin eline verdiler. Kapıları kapalı olan otomobilin içerisindeki R.Ç., anahtarla oynadığı sırada aracın kapılarını kilitledi. Çocuklarını aşağı indirmek istedikleri sırada kapıların kilitlendiğini fark eden aile, Bolu Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin arka camını kırarak kapıları açtı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında R.Ç.’nin korkmaması için ailesi otomobilin camından bir an olsun ayrılmadı. Araçtan çıkarılan R.Ç., babaannesinin kucağında evine götürüldü.


İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından olay yerine gelen R.Ç.’nin dedesi olduğu öğrenilen şahıs ile ekipler arasında aracın camının kırılması nedeniyle tartışma yaşandı. Arabasının camının kırıldığını gören dede, “Aracın camını biz de kırardık. Neden camı kırdınız” diyerek tepki gösterdi.




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