Otomobilin altına giren yılan için seferberlik

Kol, girdiği yerden çıkmayan yılan için itfaiye ekiplerinin aracın altına koyduğu sütün başında nöbet tuttu.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Çevre Güney Yolu şantiyesinde çalışan işçiler, kaldıkları konteynerlerden birisinin camından yılanın girmeye çalıştığını gördü. İşçiler, sopayla yılanı uzaklaştırmak istedikleri sırada, yılan konteynerlerin önünde park halinde olan saha mühendisi Hakkı Kol’un otomobilinin alt kısmına girdi. Kol ve diğer çalışanlar bir süre yılanı girdiği yerden çıkarmaya çalıştıktan sonra Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istediler.

Otomobilin altına süt koydular

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat boyunca otomobilde yaklaşık yarım saat boyunca inceleme yaptılar. Otomobilin altında ve motor kısmında yaptıkları aramada yılanı göremeyen itfaiye ekipleri, aracın altına kap içinde süt koyarak bir süre daha bekledikten sonra olay yerinden ayrıldılar.

Denemedikleri yöntem kalmadı

İtfaiye ekiplerinin olay yerinden ayrılmasının ardından otomobil sahibi Kol’un bir arkadaşı, yılanın bulunduğu yerden çıkacağını düşünerek araca binerek bir süre gezdikten sonra olay yerine geldi. Eski yerine park edilen otomobil, daha sonra kriko yardımıyla kaldırılarak, şantiye çalışanları ve olay yerinde bulunan gazeteciler tarafından aracın alt kısmı detaylı olarak arandı. Vatandaşlar, süpürge sopasıyla aracın altına vurarak yılanı çıkarmaya çalıştılar.

Yılanın girdiği yeri gazeteciler tespit etti

Otomobilin alt kısmına giren yılanı görüntülümek ve girdiği yeri bularak Hakkı Kol’a yardım etmek isteyen gazeteciler de yoğun çaba harcadı. Kriko ile yerden yükseltilen otomobilin altını görüntüleyen gazeteciler, bir süre sonra yılanı görüntüleyerek girdiği yeri tespit ettiler.

Yılanın girdiği yerin tespit edilmesinin ardından şantiye çalışanları tekrar Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, ikinci kez müdahale etmek istedikleri olayda, yılanın korktuğu için otomobilin daha içerisine girmesi nedeniyle elleri boş döndüler.

Kol, 2 saat boyunca tüm çabalara rağmen otomobilinden çıkmayan yılanı, süt yardımıyla çıkması beklentisiyle aracının başında oturarak nöbet tutmaya başladı.