Otomobilin yedek lastiğine gizlenmiş 15 kilo eroin ele geçirildi

Bolu'da narkotik köpeği ‘Sezar'la bir otomobilde yapılan aramada, aracın bagajında bulunan yedek lastiğin içine gizlenmiş 15 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde yapılan yol uygulamasında M.P. isimli sürücünün kullandığı otomobili durdurdu. M.P.'nin şüpheli hareketleri üzerine otomobilde narkotik köpeği ‘Sezar' ile yapılan aramada, bagajda bulunan yedek lastiğin içine gizlenmiş 15 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Sürücü M.P. ile otomobilde bulunan kadınlar B.P. ve S.P. gözaltına alındı.

İfadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.