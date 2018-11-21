(Özel) Bolu'nun tescilli ‘Kızılcık Tarhanası' özellikle kış aylarında şifa oluyor

Bolu'nun dağlarından toplanarak çeşitli aşamalardan geçirildikten sonra çorbası yapılan Kızılcık meyvesi özellikle kış aylarında şifa kaynağı oluyor.

Bolu'da, yaz aylarında dağlardan toplan kızılcık daha sonra tarhana haline getirilerek çorbası yapılan ve kış aylarında çeşitli hastalıklara iyi geldiği düşünülerek tüketilen, şifa kaynağı olarak evlerde yerini alıyor. Bolu El İşi Hatıraları Derneği tarafından 2017 yılında tescillettirilen ve Bolu'nun ilk Coğrafi İşaret Tescil Belgesi sahibi olan ‘Kızılcık Tarhanası', hünerli ellerde işlendikten sonra Türkiye'nin pek çok yerine satılmak üzere de gönderiliyor.

Tarihte, Lokman hekimin de şifa kaynağı olarak gösterdiği Kızılcık meyvesi hakkında bilgi veren Bolu El İşi Hatıraları Derneği (BEHDER) Başkanı Güler Burkucu, “Kızılcık, yaz mevisiminde Bolu dağlarından toplanan bir meyvedir. Bunu işleyerek tarhana haline getirip kış mevsiminde şifa çorbası olarak yenilir. Bolu'da en çok kullandığımız çorbadır. Sağlık açısından çok iyi bir çorbadır. C vitamini deposudur. Lokman hekim bütün illeri gezerken Bolu'ya geldiğinde ve Bolu dağlarındaki kızılcıkları gördüğünde ‘Benim şifa dağıtmama gerek yok. Siz zaten şifayı bulmuşsunuz. Şifa kızılcıktır' demiş. Şifa çorbası ismi de oradan gelmiş. Şifa çorbası kış mevsiminde grip olduğumuzda, bağırsak bozukluğunda, mide bulantısında, soğuk algınlığında herkesine evinde kullanılan bir çorbadır” şeklinde konuştu.