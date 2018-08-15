Park halindeki araçta 43 şişe kaçak içki ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 Ağustos Pazar günü gece 01.00 sıralarında Tabaklar Mahallesi Reşat Aker Sokak üzerinde park halinde bulunan ve durumundan şüphelenilen 34 plakalı bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, üzerlerindeki bandrollerinin sahte olduğu anlaşılan 43 şişe kaçak içki ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak gözaltına alınan T.K. (45) hakkında soruşturma başlatıldı.

Emniyet ekipleri tarafından suç ve suçlularla mücadelenin devam edeceği belirtildi.