Park halindeki tekstil malzemesi yüklü tır alev alev yandı

Bolu'da otoyol üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde park halinde olan tekstil malzemesi yüklü tır alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Mersin'e tekstil malzemesi götüren 01 CLT 62 plakalı tır sürücüsü Saim Sıçramaz, dinlenmek için aracını otoyol üzerinde bulunan bir dinlenme tesisine park etti. Tırın içerisinde dinlenen Sıçramaz, bir süre sonra tesis içerisinde bulunan oto yıkama personelinin tıra doğru koştuğunu gördü. Çevredekilerin uyarıları ile tırın yandığı anlayan Sıçramaz, aracından inerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda alev alev yanan tırı söndürüldü. Sıçramaz, yangının yükleme sırasında tekstil malzemelerinin içine düşürülen sigara izmaritinden çıkmış olabileceğini söyledi. Emniyet ekipleri, aracın kullanılamaz hale geldiği yangın hakkında inceleme başlattı.