Edinilen bilgiye göre, Bolu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Bolu’da önemli ölçüde ekilişi yapılan patatesin üretiminde karşılaşılan ve büyük verim kayıplarına sebep olan patates böceği zararlısı ve patates mildiyösü (geç yanıklık) hastalığı mücadelesi için üreticilere uyarıda bulundu. Üreticileirn gecikmeden tedbirini alması gerektiğini belirten İl Müdürü İzzet Murat, “son zamanlarda sıkça gelen yaz yağmurları ve hava sıcaklığının artması hastalık ve zararlı etmenlerinin yayılmasını hızlandırmakta ve mücadeleyi zorlaştırmaktadır” dedi.

Patates mildiyösü ve böceği zararları hakkında bilgiler veren Bolu Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İzzet Murat, “Patates mildiyösü mantar hastalığı olup ilk belirtileri yaprakta küçük, soluk yeşil veya sarımsı lekeler halinde görülür. Hastalığın ilerlemesiyle lekelerin olduğu kısımlar kahverengileşir ve doku ölür. Yağışlar ve hava sıcaklığı hastalığın yayılmasında ki en önemli etkendir. Patates böceği ergin ve larvaları ise, patates yapraklarını dıştan içe doğru yiyerek zarar yapar. Bu beslenme şekli üretimde büyük verim kayıplarına sebep olmaktadır” ifadelerini kullandı.

Murat, üreticilerin herhangi bir verim kaybı yaşamamaları için erken mücadeleye başlamaları ve il, ilçe müdürlüklerinden gerekli teknik yardımı alabileceklerini belirtti.