Pazarcı esnafı ile zabıta arasında tezgah açma gerginliği

Pazarcı esnafının iddiasına göre, çıkan gerginlikte bir esnaf kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, İhsaniye Mahallesi’nde her Pazartesi günü kurulan halk pazarında fide satmak için Sakarya’nın Pamukova İlçesi’nden gelen yaklaşık 20 kişilik esnaf grubu pazar yerinde boş bulunan bir alanda satış yapmaya başladı. Pazarcı esnafının satışa başlamasından kısa bir süre sonra Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, satış yapılan yerin tahsisli olmadığı ve satış yapılamayacağını söyleyerek fidelerin kaldırılmasını istedi.

Fenalaşan esnaf ambulansla hastaneye kaldırıldı

Zabıta ekiplerinin uyarısına rağmen tezgahlarından ayrılmak istemeyen pazarcı esnafı ile ekipler arasında sözlü tartışma başladı. Çıkan tartışmanın ardından, iddiaya göre, Pamukova’dan gelen bir esnaf fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Fenalaşan esnaf, olay yerine çağırılan 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Dakikalarca yalvardılar sonuç alamayınca fidelerini fırlattı

İzinsiz tezgah açan esnafın satışa devam etmek istemesi üzerine olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Zabıta ekiplerinin tezgahların kaldırılmasında ısrar etmesi üzerine, izinsiz satış yapan esnaf sadece bugünlük tezgahların açık kalması yönünde dakikalarca ekiplere yalvardı. Sinir krizleri geçiren bir kadın satıcı ise, eline aldığı fideleri yere atarak, ‘çıkmayacağım burdan’ diyerek bağırdı.

“Evrak parası yıllık kazancımızı aşıyor”

Pazar yerinde tezgah kiralayamamalarının sebebinin çok pahalı olmasından kaynaklı olduğunu söyleyen pazarcı esnafı, “İzin başvurusunda bulunduk ama pasaport istiyorlar. Bu da yıllık kazancımızı aşıyor. Sadece Ziraat Odası’na verilecek para 50 bin lira. Yüz bin liraya kadar tezgah parası istiyorlar. Bizim kazancımız çoluğumuza çocuğumuza yetmiyor. Bu millet ne yiyecek. Pırasayı, domatesi, marulu 5 liradan mı yesin. Bu işin emekçisi biziz. Parası olanlar ölü fiyatına aldıkları fideleri burada 5-10 liraya satıyorlar. Biz yılın 12 ayı bunu yetiştirmeye çalışıyoruz ama 3 gün için bizi pazara sokmuyorlar. Burada bir adam kalp krizi geçirene kadar üstüne gittiler. Adam malını mülkünü bıraktı şimdi hastanede tedavi altında” dedi.

İzinsiz tezgah açanlara ihbarname çekildi

Yaklaşık 1 saat süren gerginliğin ardından, zabıta ekipleri izinsiz tezgah açan pazarcı esnafına gerekli prosedürleri yerine getirmeleri için ihbarname makbuzu keserek, bir günlük satış yapmalarına izin verdi.