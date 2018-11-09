Polis, magandalara nefes aldırmıyor

Bolu'da, düğün ve asker eğlenceleri ile konvoylarında yapılan aramalarda 19 adet kuru sıkı tabanca,3 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Eylül ve Ekim aylarında, düğün, asker eğlencesi ve konvoylarında yapılan silah bulunduğu ihbarı üzerine yapılan çalışmalarda 19 adet çeşitli marka ve çaplarda kuru sıkı tabanca, 3 adet farklı markalarda pompalı av tüfeği ele geçirildi.

Ele geçirilen suç aletleri ile yakalanan şahıslar gözaltına alınarak haklarında idari işlem başlatıldı.