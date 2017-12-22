Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2017 17:58

Sahte para operasyonunda: 2 gözaltı

Bolu’da ve ilçelerinde sahte paralarla esnafları dolandırdıkları tespit edilen 2 kişi Çankırı’da yakalanarak gözaltına alındı.

Sahte para operasyonunda: 2 gözaltı

22 Aralık 2017 17:58


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Bolu ve ilçesi olan Gerede’de 4 farklı işyerine sahte para vererek alışveriş yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada 38 yaşındaki D.Z. ve 35 yaşındaki K.K. isimli şahısların Bolu’da ayrıldıkları aracın plakası tespit edildi. Çankırı’da oldukları belirlenen şahıslar, yapılan operasyonla piyasaya sürmek için yanlarında bulundurdukları sahte paralar, sahte para vererek aldıkları eşyalar ve elde ettikleri bin 200 lira gerçek parayla birlikte yakalanarak gözaltına alındılar.


Şahısların ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildiği ve işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BOLU HABERLERİ
BOLU HAVA DURUMU
0
°
C
Kar Yağışlı
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    0°C
  • Pazartesi
    Sisli
    6°C
  • Salı
    Sisli
    6°C
  • Çarşamba
    Sisli
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç